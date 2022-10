Rider sumalpok sa tanker, tigok

Basag ang bungo ng isang rider makaraang sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa kasalubong na fuel tanker sa General Santos City nitong Miyerkoles.

Dead on the spot dahil sa tinamong pinsala sa ulo at katawan ang biktimang si Jhun Carlo Petorio, 24-anyos at residente ng Purok Sto. Niño ng nabanggit na lungsod.

Samantala, sumuko agad sa pulisya ang driver ng tanker na si Mansor Makakana Silongan, 26-anyos, matapos ang insidente.

Sa ulat ng Koronadal City police, tinatahak ng biktima ang Barangay Saravia patungo sa direksyon ng Tupi lulan ng Honda 150 nang sumalpok ito sa Isuzu tanker bandang alas-dos ng madaling araw.

Sa lakas ng pagkakasalpok sa tanker, nawasak ang motorsiklo at nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at katawan ang biktima na naging sanhi ng kamatayan nito.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. (Edwin Balasa)