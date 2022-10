Rianne Mikhaela Malixi palabang sumegunda

Nahabol ni Rianne Mikhaela Malixi ang apat na palong pagkaiwan sa regulation sa 65 para tablahan sa 210 ang nag-69 na si Vongtaveelap Natthakritta, pero nag-par sa playoff sa mintis na birdie mula sa 10 talampakan, at sinalpak ng Thai ace ang sarili sa five feet para pasegundahin ang rising Pinay star sa wakas Biyernes ng hapon ng 88th Singha Thailand Amateur Open Golf Championships sa Panya Indra Golf Club sa Bangkok.

Nag-71 si Lois Kaye Go para sa joint 10th sa 291, nag-76 ang katropa ni malixi sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson sa pagbuhol sa pang-26 sa 300, naka-71 si Burberry Zhang sa pang-43 puwesto sa 312, at may 83 si Abby Abarcas sa pang-52 sa 325 sa women’s division din.

Sa men’s play, pumang-apat si Shinichi Suzuki even-par 70 sa 284, eight strokes behind kay local bet Piamkulvanich Ashita na sinara ang kampanya sa 65 pa-276 sa pagwalis ng Thais sa top three podium finish.

Tabla sa pang-28 sina Gab Manotoc (67) at Kristoffer Arevalo (74) sa tig-298. Pang-33 si Edison Tabalin sa 302 tapos ng 72, pang-53 ang nag-78 Jet Hernandez pa-311 at pang-54 si Leandro Bagtas sa 76-312. (Ramil Cruz)