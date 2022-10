Pinaiyak mga fan: Angelica sagad sa kaluluwa kaligahayan kay Amila

Umapaw sa pag-ibig ang puso ni Angelica Panganiban para sa kanyang baby. Walang dudang sagad hanggang kaluluwa ang kaligyahang nararamdaman ng aktres sa bawat sandaling kapiling nya ang kanyang baby girl.

Sa Instagram ay pinagmalaki ni Angelica ang kanyang anak at ang pagiging ina nito sa larawang nakapaskil, kung saan yakap-yakap nito ang baby.

Sa isinulat nitong mensahe nangako ang aktres sa baby ng abot-hanggang langit na pagmamahal, paggabay at pagsuporta nito hanggang sa paglaki ng bata.

“Pangakong ibibigay sayo lahat ng mga hindi naramdaman at naipagdamot sakin sa mundong ito at hihigitan ko pa sa kung saang mga bagay na pinalad ako.

“Pangakong hahawakan ko ang kamay mo at hahagurin ko ang likod mo sa tuwing hindi magiging patas ang tadhana sayo.

“Hindi mo lang ako nanay, ako ang magiging pinakamatalik mong kaibigan na handang mapuyat sa mga kuwento mo, na susuporta at tutulak sayo patungo sa pagbuo ng mga pangarap mo.

“Hindi ko kakalimutan ang tunog at pakiramdam ng tibok ng puso mo nang sa ganon, matulungan kitang buuin ito kapag pakiramdam mo binigo ka nito.

“Handa akong ibigay ang lahat ng lakas ko, dahil napakaliit na bagay nito para sa pagbuo at pagkumpleto mo sa akin. Maraming salamat at ginawa mo kong isang ina, anak.”

Humanga ang lahat sa madamdaming mensahe ni Angelica at ang ilan ay napaiyak sa kanilang reaction comment.

Mika pakakasalan na ni Nash

Road to forever na talaga ang pagmamahalan nina Nash Aguas, Mika Dela Cruz ngayong umabot na sa apat na taon ang kanilang relasyon.

Mismong si Nash ang nangalandakan sa social media ng kanilang anniversary sa ibinahagi nitong post sa Instagram.

Pinaskil ni Nash ang larawan na kuha sa kanilang anniversary date ni Mika sa restaurant. Punong-puno ng pag-ibig si Nash kay Mika nang kunan nya ng larawan ito.

“Happy 4th My love! I’m proud of us. I’m proud of you. I love you. @mikadelacruz.”

Ramdam na ramdam mo nga na gustong-gusto na ring pakasalan ni Nash si Mika.

Janno, Bitoy nilait ang ‘Black Adam’

Matapos purihin, binakbakan nina Janno Gibbs, Michael V. sa kanilang review/comment ang Hollywood action-fantasy movie na “Black Adam” na pinagbibidahan ni Dwayne Johnson, kasama si Pierce Brosnan.

Sa Instagram post ng poster ng movie, sinimulan muna ni Janno na purihin ang action scene ng pelikula at character ni Pierce Brosnan.

Sumnod dito, pinuna na niya ang musical scoring, punch line na paulit-ulit, hanggang sa napagod na raw ang comedian-singer sa mga paglipad at fighting scenes ng mga characters.

Sa huli ng review ni Janno muli nyang pinuri ang pelikula at sinabing, “It’s way better than other DC Films”.

Ayon naman sa post ni Michael, magugustuhan ito ng mga panatiko ni Johnson, dahil muling ibinida ng Hollywood superstar na ibinigay ang kakayanan sa pagganap nito sa karakter.

Binakbakan ni Michael ang plot ng pelikula, kung saan-saan daw ito napunta hanggang sa ending. Hindi na-exploit ang emotional part ng character. Walang impact ang kontrabida sa kuwento.

Sabi ni Michael, “Action! Explosion! Dry Humor! And it’s a good thing! It’s actually a fun movie.”