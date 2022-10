PH abangers sa P724B pautang ng ADB

Umaasa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makautang sa Asian Development Bank (ADB) ng $12.28 bilyon (P724.5 bilyon) para sa 26 na programa at proyekto mula 2023 hanggang 2025.

Sa tweet ni National Economic Development Authority (NEDA) director general at Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan, nakalinya o nasa pipeline na aniya ang mga programa at proyekto.

“We thank the ADB, particularly the Philippine Country Office, for completing this year’s Country Programming Mission, especially for allocating an estimated US$12.28 B for 26 programs & projects set for delivery during the 2023-2025 pipeline,” tweet ni Balisacan.

Ayon sa DBM, pito ang program loans na hinihingi ng administrasyong Marcos sa ADB mula ngayon hanggang 2023: $1.5B Countercyclical Support Facility Loan; $400M Support to Post COVID-19 Business and Employment Recovery Loan; $400M Competitive and Inclusive Agriculture Development Program; $400M Inclusive Finance Development Program; $400M Build Universal Health Care Program; $500M Expanded Social Assistance Program; at ang $400M Tax Reform PBL.

Inaasahan ng DBM na makukubra ang $800 milyon dito ngayong taon kahit pa hindi pa nagkakapirmahan ng kasunduan at ang iba naman ay inaasahang makuha sa 2023. (Eileen Mencias)