PBBM sinuspinde si Bantag ex-AFP chief bagong oic ng BUCOR

Isinailalim kahapon sa preventive suspension si Bureau of Corrections (BuCor) director General Gerald Bantag kasunod sa pagkamatay nitong Martes ng isang preso na sinasabing ‘middleman’ sa pagpatay sa brodkaster na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid.

Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagmula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos na suspendihin si Bantag habang iniimbestigahan ang pagkamatay ni Crisanto Villamor Jr., na umano’y siyang kumontrata sa ‘self-confessed’ gunman na si Joel Escorial para itumba si Mabasa.

“I went to the President to tell him about this… he asked me to preventively suspend Undersecretary, Director General Bantag of BuCor, so that there may be a fair and impartial investigation on the matter,” ani Remulla.

Itinalaga ni Remulla si dating Armed Forces chief of staff Gregorio Catapang Jr. bilang officer-in-charge ng BuCor.

Ayon sa kalihim, ‘indefinite’ ang suspensyon ni Bantag hanggang iniimbestigahan ang kaso. Dagdag niya, personal niyang ipinaalam kay Bantag ang utos ng Presidente at maluwag naman aniya itong tinanggap.

Kumpiyansa si Southern Police District (SPD) Director BGen. Kirby Kraft na malulutas pa rin ang kaso ng pagpatay kay Mabasa magsalita man o hindi ang ikalawang sinasabing ‘middleman’ sa krimen.

Sa kasalukuyan ay patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanyang mga tauhan sa bangko kung saan merong account si Escorial.

Bukod pa rito ay nakipag-ugnayan na rin aniya sila sa anti-money laundering council (AMLC) upang matukoy ang sinumang nag-deposit ng P550,000 na sinasabing bayad para sa pagpatay kay Percy Lapid.

Kaugnay nito, inilabas na rin ng BuCor ang death certificate ni Villamor at nakasaad dito na namatay ito bandang alas-dos ng hapon noong Oktubre 18 sa loob ng New Bilibid Prison Hospital.

Nakakulong si Villamor, 42-anyos, sa maximum security compound ng NBP dahil sa kasong murder at attempted murder.

Nakapaloob din sa death certificate na hindi pa tukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Villamor pero sumasailalim na ito sa awtopsiya ng National Bureau of Investigation. (Betchai Julian/Juliet de Loza-Cudia)