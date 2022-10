Nadine hindi kayang pataubin si Ivana

Masusubukan ang karisma at appeal ni Nadine Lustre kung mahihila nito sa kanyang pelikula ang milyong fans sa kanyang mga social media accounts, at ‘yung sumasamba sa kanyang mga post.

Makikipagkarera sa box-office si Nadine kina Vice Ganda at Ivana Alawi (Partners in Crime), Coco Martin at Jodi Sta. Maria (Labyu With an Accent), Toni G. at Joey De Leon, at iba pang mga bida sa kani-kanilang pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival sa December.

Official entry ang pelikula ni Nadine na may pamagat na “Deleter” na dinirehe ni Mikhail Red at prinodyus ng Viva Films. Kasama ni Nadine si Louise delos Reyes.

Bukod dito makikipagbanggaan din si Nadine pelikula na “Mamasapano”, “My father Myself”, “Nanahimik Ang Gabi” nina Heaven Peralejo at Ian Veneracion.

Kayanin kaya ni Nadine ang lakas ni Ivana? (Rey Pumaloy)