Mga empleyada ubra na sa WFH tuwing may ‘dalaw’

Maaari nang mag-work from home (WFH) ang mga empleyada ng La Union provincial government sa tuwing may buwanang dalaw o menstruation ang mga ito.

Sa isang executive order na inilabas ni Gov. Ragaelle Veronica Ortega-David, nakasaad dito na hindi na obligadong pumasok sa opisina sa loob ng dalawang araw ang mga empleyadang may ‘dalaw’ bilang bahagi ng kanilang ‘menstrual privileges’.

‘The move aimed to spread awareness and be kinder to our female employees during their period days. This is my hug to each of you,” ayon pa sa opisyal.

Ang La Union ang kauna-unahang lalawigan sa bansa na magpapatupad ng nasabing hakbang kung saan ay bibigyan din ng mensrual kit ang mga empleyada ng pamahalaang panlalawigan.