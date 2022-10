Mag-utol timbog sa P700K na ‘tobats’

Arestado ang magkapatid na tulak umano ng ilegal na droga matapos makumpiska sa kanila ang mahigit sa P700,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group (PDEG) nitong Miyerkoles sa La Paz, Iloilo.

Kinilala ang mga nadakip na sina Nestor, 38, at Alcen Magno, 40, kapwa residente ng Barangay Lopez Jaena Norte ng nasabing bayan.

Ikinasa ng PDEG Special Operation Unit 6 at La Paz Police station ang buy-bust operation laban sa magkapatid sa kanilang bahay bandang alas-dos ng madaling-araw kung saan ay isang operatiba ang umiskor sa mga ito ng P23,000 halaga ng shabu.

Hinudyat ang pagdakip sa magkapatid nang magkapalitan sila ng ng pera at ilegal na droga ng operatiba. Nakuha sa kanilang pag-iingat ang nasa 105 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P714,000.

Lumalabas pa sa ulat na dati ng nakulong sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga si Nestor noong 2015 at nakalaya lang ito nitong 2019. Sasampahan ang mga ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)