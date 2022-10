Lyceum, Adamson brasuhan sa Shakey’s League quarters

Mga laro ngayon:

(Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — UP vs Mapua

12:30pm — Letran vs Benilds

3:00pm — EAC vs Adamson

5:30pm — UST vs Lyceum

HIWALAY na tatangkain ng Lyceum of the Philippines Lady Pirates at Adamson Lady Falcons na masungkit ang natitirang silya sa Pool B patungo sa quarterfinals sa pagtatapos ngayong hapon ng eliminasyon ng 2022 Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum.

Sasagupain ng Adamson alas-3 ng hapon ang talsik nang Emilio Aguinaldo College (EAC) Lady Generals, habang haharapin naman ng Lyceum ang walang talo at nagungunang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa alas-5:30 ng hapon.

Una muna maghaharap sa classification ang lider sa Pool A na University of the Philippines (UP) Lady Maroons at nalaglag na Mapua University (MU) Lady Cardinals, na susundan ng pagkumpleto sa kanilang mga laro na kapwa napatalsik nang Colegio de San Juan de Letran (CSJL) Lady Knights at College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers.

Tanging naiwan na nag-aagawan sa huling silya sa Pool B ang Lady Falcons at ang Lady Pirates na kapwa bitbit ang 2-1 panalo-talong kartda. (Lito Oredo)