Letran binawian Arellano Chiefs

Mga laro ngayon:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — San Beda vs Perpetual

3:00pm — Mapua vs EAC

MAHIGPIT na depensa ang sinandalan ng Letran Knights para bawian ang Arellano Chiefs, 65-53, Biyernes sa 98th NCAA men’s basketball sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kumalawit si King Caralipio ng double-double na 13 puntos at 13 rebounds kasahog ang tig-isang assist at steal upang mabawian ng Letran ang Arellano na pumutol sa tatlong taong 14-game winning streak sapol noong Setyembre 18, 2019.

Umalalay kay Caralipio si ace-playmaker Fran Yu na kumubra ng 12 points, anim na rebounds, limang assists at dalawang steals, gayundin si Brent Paraiso na kumana ng 10 marka, limang boards, tatlong assists at tatlong steals.

“Patuloy lang naming sinusunod ‘yung sistema at instructions ng mga coach and very thankful ako na patuloy silang nagtitiwala sa akin kahit na nagmintis ako ng free throws pero hindi nila ako nilabas,” wika ni Yu nang imintis nito ang importanteng free throws sa mahalagang oras sa final canto.

Bukod sa nabawing panalo kontra Arellano, nakuha rin ng Letran ang kanilang ikalimang sunod na panalo upang sumosyo ikalawang pwesto sa 8-3 kartada kasama ang Lyceum Pirates. (Gerard Arce)