LeBron, Lakers nganga kina Leonard, Clippers

INUMPISAHAN ng Lakers ang 2022-2023 season sa 0-2, muling tumukod sina LeBron James, Anthony Davis at Russell Westbrook sa Clippers 103-97 Huwebes ng gabi sa battle of Los Angeles sa Crypto.com Arena.

Mas balanse ang scoring ng Clippers, off the bench pa sina John Wall at Kawhi Leonard pero nakapagsumite ng 15 at 14 points, ayon sa pagkakasunod.

May combined 11 rebounds at 5 assists ang dalawa.

Naglista ng double-double sina Paul George (15 points, 10 rebounds) at Ivica Zubac (14 at 17), naka-14 points din si Marcus Morris.

Humarabas sa first at third quarters ang Clippers para magpundar ng 85-77 lead bago sinalag ang late rally ng karibal.

Binitbit ng 26 points ni Lonnie Walker ang Lakers, nagtistis ng 20-10-6 si James at 25 markers kay Davis.

Kaya lang, 0 of 11 sa field si Westbrook. (Vladi Eduarte)