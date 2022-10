Janella binasura si Markus sa b-day greeting kay Jude

Tagos sa puso ang birthday greeting ni Janella Salvador para sa ika-2 taon ng kanyang anak na si Jude. Inipon niya ang mga video clips ni Jude mula noong una niya itong masilayan sa ultrasound hanggang sa unti-unti nitong paglaki.

Sadyang maaantig ang puso lalo na ng mga ina kapag napanood ang makabagbag-damdaming milestones nila bilang mag-ina.

“2 years ago I was given the honor of bringing this little angel to life on Earth. My best buddy for life. (white heart emoji),” caption ni Janella sa kanyang Instagram post nitong Biyernes.

Ginamit niya ang kanta ni Phil Collins na “You’ll Be In My Heart” para sa video reel ng mother and son moments nila.

Alagang-alaga ng aktres ang kanyang baby boy at ramdam na sobrang mahal na mahal niya ito.

“It’s really true that when you lost something or someone, may dadating, pupuno sayo.”

“Nice video. Naiyak ako!”

Ilan lang iyan sa nga komento ng mga netizen. Bumaha rin ng pagbati para sa cute na cute na anak ni Janella aka Regina sa Mars Ravelo’s “Darna” TV series ng Kapamilya network.

Lalo tuloy silang bumilib kay Janella bilang single mom na anila’y minalas man sa pag-ibig ay biniyayaan naman ng anghel na siguradong makakasama niya habambuhay.

Kapansin-pansin din na wala sa mga clip ang ama ni Jude na si Markus Paterson. Sadya ngang pinili ni Janella ang mga video na hindi kasali si Markus.

Kaya naman pala, may hiwalay itong pagbati sa kanyang anak.

“Here comes my son. Hard to believe 2 years have gone by so quick.

“To you my son, my life force, my everything. Happy birthday. If only I you could comprehend the love I have for you. As much as I want you to be my little man forever, I can’t wait to watch you grow.

“Love you always and forever (white heart emoji). (P.S. one day you’ll be able to guard me sa basketball),” ani Markus sa IG sa kanyang pagbati sa anak nila.

Kanta naman ng The Beatles na “Here Comes The Sun” ang ginamit niyang musika sa video compilation nila ni Jude.

Mistulang paligsahan nga ang ex-couple sa pagbati sa kanilang anak.

Pero mas mahalaga nga, na kahit hiwalay na sila, ay hindi nila pinababayaan ang bunga ng kanilang pagmamahalan noon. (Batuts Lopez)