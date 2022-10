Gigi de Lana puring-puri ng mga Pinoy sa US

Umarangkada sa US ang Domination tour ni Gigi de Lana at ng kanyang bandang “The Gigi Vibes” nitong nakaraang linggo sa Glendale at South San Francisco.

Nagpasiklab nga siya mula sa wardrobe changes hanggang sa power ballads.

“Besides being beautiful, she’s very talented, very down to earth, talented girl and she really has a heart and passion,” sabi ng Pinoy fan na si Michelle Valera.

Grabe na nga ang narating na tagumpay ng banda mula noong magsimula sa YouTube sa kasagsagan ng pandemya.

“It was fun and nakakatuwa kasi the audience was very receptive. Hindi ako nag-expect na ganoon sila magre-react,” sabi ni Gigi.

“It’s great. The crowd is great. They are great and happy,” dagdag na chika ng bandmate ni Gigi na si Jake Manalo.

Bukod sa jamming session ng banda, naghatid din ng supresa si Carlo Aquino bilang special guest sa show nila sa California at makakasama rin nila ito sa iba pang stop ng Domination tour, tulad nga ngayong Oct. 21 sa Silverton Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada. (Rb Sermino)