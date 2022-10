‘GCT/Sabong On Air’ markado sa 6-Stag

MULING sasabak sa matinding pupugan sa derby si Ka Rex Cayanong para sikwatin ang pang-limang kampeonato ngayong taon.

Makikisanib-puwersa si Cayanong kay Gerry Teves para harapin ang mga tigasing breeder at sabungero sa “JTC Kaingin 6-Stag Derby” na bibitawan sa ruweda ng Manila Arena sa Sta. Ana ngayong Sabado.

Gamit ang entry name na ‘GCT/Sabong On Air’, ang two-day derby (Oct. 22-23) ay may parehong entry fee at minimum bet na P55,000 kung saan mga local at national banded stags ang magpapaluan sa pasabong ni Jojo Cruz.

Tiyak na mapapalaban ang ‘GCT/Sabong On Air’ sa mga warrior nina Charlie “Atong” Ang, Gerry Ramos, Edwin Tose, Richard Perez, Tady Palma, Sonny Lagon at Cruz.

Markado ang ‘GCT/Sabong On Air’ ng ibang bigating kalahok na sina Arman Santos, Art Atayde, EddieBong Plaza, Joey Delos Santos at Emil Tiangco.

Samantala, sa Nobyembre 17 ang “Sabong On Air 4-Stag Derby” na ilalarga sa Sta. Monica Cockpit.

Ang pasabong ni Cayanong ay may pot money na P22,000 habang P11,000 ang minimum bet, inaasahang sasalihan ito ng maraming backyard breeders. (Elech Dawa)