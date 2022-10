DTI kasado ban vs instant noodles

Handang alisin ng Department of Trade and Industry (DTI) ang instant noodles sa mga retail market sa oras na maglabas ng recall order ang Food and Drug Administration (FDA) kung mapatunayang may mataas na sodium content ang mga naturang produkto.

Sa panayam sa Laging Handa public briefing nitong Biyernes, sinabi ni DTI Undersecretary for Consumer Protection Ruth Castelo na inendorso na ni Secretary Alfredo Pascual ang mga isyung binanggit ni Senador Raffy Tulfo sa sangkap ng noodle salt sa FDA at Department of Health (DOH).

Matatandaang piniga ni Tulfo ang ilang opisyal ng DTI sa pagdinig ng Senado kamakailan sa panukalang budget ng DTI hinggil sa iba’t ibang brand ng instant noodles na sobra sa alat na lagpas sa dapat ikonsumong sodium ng isang tao sa isang araw.

Sinabi ni Castelo na may kapangyarihan ang FDA na mag-isyu ng recall order laban sa mga produktong makikitang hindi sumusunod sa mga pamantayan.

“Kapag nakapaglabas na ng recall order ang FDA, katulong nila ang DTI sa pag-enforce nito,” ani Castelo.