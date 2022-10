Dating aktres nadale ng snatcher

Arestado ang 30-anyos na snatcher matapos nitong hablutin ang bag ng isang dating aktres sa tapat ng isang klinika sa Quezon City nitong Huwebes ng gabi.

Nasapol pa sa CCTV camera ang paghablot ng suspek na si Abdul Mohamad Bocua, 30. binata, tubong Marawi, ng No. 16 A Army Road, Barangay Holy Spirit, Quezon City nang hablutin nito ang bag ng biktima na nakilalang si Erica Benito Davantes, 43-anyos, na may screen name na Hazel Espinosa, dalaga, businesswoman at residente ng Transamerican Townhomes, E. Rodriguez Sr., sa Barangay Damayan Lagi, Quezon City.

Sa report ng Kamuning Police Station (PS-10) ng Quezon City Police District, nangyari ang insidente sa harap ng E.B. Davantes Aesthetic Clinic sa No. 28 E Scout Tuazon St., Barangay Laging Handa ng alas-nuwebe ng gabi.

Sa imbestigasyon ni P/CMS. Wilmore M. Bataanon ng PS-10, nakatayo ang biktima nang sumulpot ang nakamotorsiklong suspek at biglang hinablot ang bag nito.

Hinabol pa ng biktima ang suspek pero bigo itong maabutan ang huli. Humingi ng saklolo ang biktima sa mga awtoridad at naabutan pa ng grupo ni P/Maj. Adonis Paul Escamillan ang suspek sa Roces Avenue, Quezon City. (Dolly Cabreza)