Dagdag-pensyon ng mga senior malabo sa Kongreso

Dahil sa kakulangan ng pondo, mahihirapan ang pamahalan na magbigay ng dobleng buwanang social pension para sa apat na milyong mahihirap na senior citizen sa 2023, ayon kay Senador Imee Marcos.

Sa halip, iminungkahi ni Marcos sa National Commission on Senior Citizens na magpokus na lang sa pagbibigay ng pensiyon sa mga ngangailangan, bed-ridden o nakaratay at mga abandonadong senior citizen.

Hiniling din niya sa komisyon na talakayin ang problema sa Philippine Statistics Authority (PSA), Department of Social Welfare and Development (DSWD), at Department of Budget and Management (DBM) para mahanapan ng solusyon ang problemang pinansiyal para dito.

Inaprubahan ng gobyerno ang batas para sa dagdag na P500 sa buwanang social pension o tulong pinansiyal sa mga mahihirap na lolo’t lola. Ibig sabihin, magiging P1,000 na ang buwanan nilang pensiyon.

Para maipatupad ang naturang batas, kinakailangan ng P26 bilyon subalit nakikita ni Marcos na mahihirapang maghanap ng pondo para dito dahil sa problemang pinansiyal ng gobyerno. (Dindo Matining)