‘Car insurance para sa sasakyan na hindi akin’

Magandang araw po Atty. Martin. Ako po si Cardo at meron po akong suliranin. May plano po sana akong manghiram ng sasakyan na isang restored Nissan Skyline R32 mula sa aking kaibigan para isali sa kompetisyon sa isang motor show sa Abril 2023. Unang beses ko pa lang po sumali sa ganitong bagay kaya nag-aalala ako na baka may mangyaring masama sa hihiramin kong sasakyan habang papunta sa motor show o pauwi mula roon o kaya’y habang naka-display ang sasakyan doon lalo na at hindi pa raw insured ang sasakyan. Di naman kasi natin alam kung kailan magkakaroon ng aksidente. Ang gusto ko lang po sana itanong sa inyo ay kung maaari po ba akong kumuha ng insurance para sa sasakyan na hihiramin ko kahit hindi ako ang may-ari nito?

Dear Cardo,

Magandang araw rin sa iyo Cardo. Mainam na magtanong pag hindi ka sigurado. Ang maikling sagot sa iyong tanong ay oo, pwede kang kumuha ng insurance para sa sasakyan na hihiramin mo. Ang insurance para sa mga sasakyan ay sakop ng Section 13 ng ating Insurance Code. Nakasaad dito na hindi lang ang may-ari ng sasakyan ang may karapatan na kumuha ng insurance para rito. Sinomang mawawalan dahil sa pagkasira o pagkawala ng isang bagay o nakakakuha ng benepisyo mula sa isang bahay ay maaaring kumuha ng insurance para sa bagay na ito.

Sa iyong sitwasyon, meron kang benepisyo kasi magagamit mo ang sasakyan at maaari ka pang manalo ng premyo mula sa kompetisyon. Kapag nasira naman ang sasakyan, kailangan mong bayaran ang pagpapaayos nito at may kawalan ka naman dito. Dahil meron kang makukuhang benepisyo at pwede kang mawalan dahil sa paggamit ng sasakyan ng kaibigan mo pwede kang kumuha ng insurance para rito kahit na hindi ikaw ang may-ari. Kaya ang payo ko sayo ay kumuha ka na ng car insurance para may proteksyon ka sa kahit ano mang mangyari sa sasakyan. Mas mainam na nakakasiguro.