Bongga ang tarayan! Anne Curtis malaking sampal kay Toni Gonzaga

Pahulaan din kung sino ang bagong Lazada celebrity endorser ngayong 11-11. Pero napakadaling mahulaan dahil sa bahagi pa lang ng mukhang inilabas ng Lazada sa kanilang online page, walang kaduda-duda na si Anne Curtis ito.

Dahil dito, nagti-trending si Anne sa Twitter. Dating Shopee endorser si Anne na obvious ang switch to Lazada.

At siyempre, dahil naging controversial at marami rin sa mga netizen na nagsasabing Shopee user sila dati na nag-delete na ng app at nag-cancel dahil daw kay Toni Gonzaga na siyang napiling endorser ng Shopee last month, ang dami rin mga comment ngayon na nababasa namin with Anne as the new endorser of Lazada.

Ang kaibahan lang, kung karamihan ay negative kay Toni, kay Anne naman ay puro positibo.

Sa October 24 pa ang full reveal pero masasabing formality na lang dahil gets na gets na nga agad na siya na nga.

Ilan sa mga comment sa Twitter na nagpa-trending kay Anne; “Shopee to Lazada! ANNEtaray!”

“What a slap to Toni Gonzaga. Years ago, some Sam Milby chose Anne Curtis over her. No it comes full circle with her as a new Lazada endorser and Toni being again lefy in the dust for Shopee. Sucks for Toni. LOL. Pangit naman kasi.”

“Anne Curtis aka Dyosa switching from Shopee to Lazada is such a power move!!!”

Vice Ganda nag-sorry sa kadaldalan

Halatang naaliw naman si Vice Ganda sa tweet na nabasa tungkol sa pagiging madaldal daw niya sa It’s Showtime.

May nag-tag kasi sa kanyang Twitter user na dati raw naiinis sa kadaldalan niya. “Dati medyo naiinis ako kay Vice Ganda kapag nagho-host sya sa Showtime dahil daldal sya nang daldal. Ngayong absent sya ng 2 weeks alam ko na bakit lagi syang madaldal. Haha.”

Sinagot ito ni Vice na nag-sorry at sinabi na, “Ha ha ha! Sorry na!”

Pero ‘yun nga, ngayon, walang isyu na sa iba kahit magdadaldal siya ‘wag lang siyang absent sa It’s Showtime. Nami-miss na raw nila si Vice kahit ilang araw pa lang itong wala.

Halos lahat nakikiusap na magbalik na siya sa show, kahit alam naman daw nilang deserve ni Vice ang bakasyon.

Kaso, hindi raw talaga kumpleto ang It’s Showtime kung wala ang Unkabogable Phenomenal Star.