Bilibid konek sa Percy ambush todas na!

Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na namatay sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) ang sinasabing middleman sa pagtumba sa palaban at beteranong brodkaster na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid.

Ayon sa kalihim, namatay sa nasabing jail facility nitong Martes ng alas-tree ng hapon ang kumontrata umano sa grupo ng ‘self-confessed’ gunman na si Joel Escorial para likidahin ang brodkaster.

Isinasailalim na aniya sa awtopsiya ang bangkay nito para matukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay.

Gayunman, tumanggi si Remulla na pangalanan ang sinasabing middleman.

Samantala, sa kanyang salaysay, pinangalanan ni Escorial ang middleman na si Crisanto Palana Villamor, na kilala rin bilang ‘Idoy’ na siyang nag-utos sa kanila para patayin ang host ng ‘Lapid Fire’ sa pangakong babayaran sila nito ng P550,000.

Sumama umano kay Escorial sina ‘Orly’ at magkapatid na Edmon at Israel Dimaculangan dahil naman sa utos ng isang Christopher Bacoto o ‘Yoyoy’ na kilala rin bilang Jerry Sandoval.

Nauna nang sinabi ni Philippine National Police (PNP) Office of the Deputy Chief for Administration, Police Lt. Gen. Rhodel Sermonia na hindi pa sentensyado ang sinasabing middleman dahil dinidinig pa ng korte ang kaso nito sa ilegal na droga.

Bagama’t hindi niya sinabing sa NBP ito nakakulong, hindi naman aniya ito basta maililipat ng ibang piitan dahil kailangan nilang sumunod sa patakaran tulad ng pagkuha ng clearance mula sa korte.

Nauna nang hiniling sa PNP ng journalist na si Roy Mabasa, kapatid ng pinaslang na brodkaster, na siguruhin ang seguridad ng sinasabing middleman dahil napakahalaga ng papel nito sa kaso para maituro ang mastermind sa krimen.

Sakaling may mangyari rito, mawawalan aniya ng saysay ang imbestigasyon dahil ito lang makakatukoy at nakakaalam sa pagkakakilanlan ng mastermind sa krimen.

Dahil dito, nagpahayag ng kalungkutan ang pamilya nina Mabasa dahil malaking dagok aniya ito sa imbestigasyon ng kaso. Kahihiyan din aniya ito ng bansa dahil sa nangyaring malawakang sabwatan para masupil ang katarungan sa sinapit ng kanyang kapatid.

Nitong Miyerkoles, sinapahan na ng kasong murder sa Department of Justice (DOJ) sina Escorial, magkapatid na Dimaculangan gayundin ang isang Orly, dahil sa pagpatay kay Lapid noong Oktubre 3 ng gabi sa gate ng BF Resort sa kahabaan ng Aria St. Barangay Talon 2, Las Piñas City. (Edwin Balasa, Betchai Julian)