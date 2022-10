BI nagbabala kontra scammer sa WeChat app

Binalaan kahapon ng Bureau of Immigration (BI) ang mga dayuhan laban sa mga scammer na nag-aalok ng serbisyo para ayusin ang kanilang mga kaso sa ahensya gamit ang WeChat app.

Ito’y matappos makatanggap ng report si BI Commissioner Norman Tansingco na ilang dayuhan na ang nabudol ng mga scammer na nai-block na ang kanilang biktima makaraang makakuha ng pera mula sa mga ito.

“My office has received reports that scammers are charging exorbitant amounts and promising to fix their problems. This is a scam. Do not even attempt to deal with these scammers, they will not help you with your case. It is best to just follow the law, lest be faced with more problems,” diin ni Tansingco.

Aniya, mga kababayan pa mismo ng mga biktima na alam ang kanilang mga problema sa ahensya ang mga scammer na nakikipag-chat sa mga ito at nag-aalok ng serbisyo.