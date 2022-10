Alex Eala umeksit sa W60 Hamburg

HINDI kinaya ni US Open Juniors singles champion Alexandara “Alex” Eala ang malalakas na palo ni World No. 118 Ysaline Bonaventure ng Belgiium tungo sa 4-6, 0-6 kabiguan at malaglag sa Round of 16 matapos ng W60 Hamburg sa Germany, Huwebes (Biyernes sa Maynila).

Nakipagsabayan ang 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar sa unang set bago nablangko sa ikalawang laban na tumagal ng isa’t kalahating oras tungo sa maagang pagkatalsik sa torneo sa kamay ng top-seed.

Nagawa pa ni Eala na maitabla ang iskor sa 4-4 sa unang set kontra sa 28-anyos na Belgian subalit agad umahon ang nasa Top 200 na si Bonaventure sa pagkuha sa service ng Pilipinang kampeon bago sinelyuhan ang unang paghaharap sa kanyang serve.

Si Bonaventure, na 11-taong mas matanda kay Eala, ay tatlong beses na nagwagi sa W60 rank na torneo kasama ang 12 ITF title.

Tinapos ng World No. 248 na si Eala ang kanyang pinakabagong pro tournament sa Round of 16 matapos nitong maabot ang quarterfinals sa ITF 80K sa Rancho Santa Fe sa California.

Susunod para kay Eala ang W80 Poitiers sa France na tatakbo mula Oktubre 24 hanggang 30. (Lito Oredo)