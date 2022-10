Zack Tabudlo gustong maka-collab ni Jericho Violago

Sa unang tingin, aakalain mong si Matteo Guidicelli si Jericho Violago. Para nga siyang young version ng mister ni Sarah Geronimo.

Pero siyempre, mas gusto ni Jericho na makilala bilang si Jericho, isang mahusay na singer.

Kuwento ni Jericho, mataba raw siya noong bata, at nitong pandemic lang siya nagsimulang magpapayat talaga. Kaya gulat daw siya na nakikita ng ibang tao sa kanya si Matteo.

“High school, hanggang second year college medyo chubby talaga ako. Ngayon lang ako pumayat talaga,” sabi ni Jericho.

Anyway, nakakabilib si Jericho, dahil ang dami-rami niyang alam na kanta na masasabi mong malayo sa edad niya, o ‘yung mga kantang mas naa-appreciate ng mga medyo may edad.

Pero siyempre, in na in din siya, na lahat ng mga kantang uso ngayon, updated din siya.

Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto niyang makipag-collab sa Ben&Ben, Zack Tabudlo, The Juans, Moira dela Torre, Arthur Neri, at iba pa.

“I love to sing mga love songs na dedicated ko sa mga crush ko. Pag na-reject naman ako, gusto ko ng mga sad songs. Hahahaha!

“I love to sing Zack Tabudlo’s song, kasi ka-range ko rin siya,” sabi ni Jericho.

Anyway, halos lahat din ng musical instrument ay kayang-kaya niyang tugtugin, kaya talagang bibilib ka sa bagets na ito, na nagtapos ng kolehiyo sa Atende De Manila University.

Siyanga pala, nag-perform si Jericho sa opening ng Olivarez Village Plaza sa Binan, Laguna, na kung saan ang owner ay ang sister niyang si Jaycy Olivarez, misis ni Mr. Pablo Olivarez. Inawit nga niya ang OPM favorite niyang ‘Binibini’, at Michael Jackson’s “Love Never Felt So Good.”

Dumalo rin sa naturang event sina Rep. Edwin Olivarez, Mrs. Janette Olivarez, at Mayor Erick Olivarez.

Nitong Oct. 17 nama ay nag-perform si Jericho sa Okada Coral Ballroom, na kung saan ay ang ‘Sway’, ‘For Once in My Life’ ni Michael Buble naman ang inawit niya.

Malayo ang mararating ni Jericho, dahil bukod sa guwapo, marami talaga siyang talent, at higit sa lahat, malusog ang utak.