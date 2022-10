Wacky Baniqued haharurot sa Sunrise Sprint triathlon

AANGAT si Wacky Baniqued, pinakasumikat mula sa programang IronKids, sa asintang multi-sport honor sa mas mataas na antas sa pamumuno sa mga sasabak sa Go for Gold Sunrise Sprint na pampaaninit ng Alveo 5150 Subic Bay triathlon sa Linggo, Oktubre 23.

Ngayo’y 20-anyos, gigiyahan niya ang Team TNST ng San Pedro City (Laguna) na kakasa sa pangkalahatan at sa age-group na mga titulo sa short distance event na magtatampok sa 750-meter swim, 20km at 5km run sa Subic Bay Boardwalk.

Tinawag ding S2 ang sub-category ng centerpiece Alveo 5150 na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang mga nagbabalik sa lumalaking sport, kasabay na mabigyan ng kalidad ng karasan sa triathlon ang mga kalahok sa ilalim ng Olympic-style course setup.

Ito’y dinesenyuhan din para sa mga nagsisimula pa lang na kumarera na walang aalalahanin kahit na dehins matagal ang naging preparasyon, at sa mga nais magsimula pa lang mag-triathlon.

“The Go for Gold Sunrise Sprint symbolizes strength and hope – hope for everyone that things will get better and time to draw strength from each other as we heal around the world,” lahad Martes ni Go for Gold PH founder Jeremy Randel Go.

Para sa mga detalye pa sa Alveo 5150, mag-log on sa www.ironman.com. At sa Sunrise Sprint, sa www.goforgold.sunrisesprint.com.

Ang IronKids, sa kabilang banda, ang magbubukas sa triathlon weekend sa Sabado sa salpukan ng local tri-sport para sa top honors sa version din nilang swim-bike-run race na may magkakaibang distansya.