Sarah napagkamalang bagong panganak

Kaaliw ang reaksiyon ng mga fan sa Instagram post ni Glenna Fernan Guidicelli, na kung saan ay nanganak na nga si Giorgia Guidicelli Dato, sister ni Matteo Guidicelli.

Siyempre, makikita sa mga photo ang mag-asawang Matteo at Sarah Geronimo. At kitang-kita na tuwang-tuwa sila sa bagong ‘baby’ ng mga Guidicelli, ha!

“Welcome to the world Baby Vivi. Congratulations Giorgia and Ian!” sabi ni Mrs. Glenna Fernan Guidicelli, kasunod ang mga hashtag na #blessedandgrateful #thankyoujesus #proudnanna.

Anyway, back to Sarah and Matteo, dahil sa photo na kasama nga nila, at giliw na giliw sila kay Baby Vivi, may mga nagtanong, kung si Sarah raw ba ang nanganak.

Nakakatawa, dahil alam naman nating hindi pa buntis o nabuntis si Sarah, kaya kaloka na bigla na lang may mag-iisip kung ito ba ang nanganak.

Anyway, mababasa rin ang sunud-sunod na pag-congratulate sa Guidicelli family, na palaki na nga raw nang palaki ang pamilya nila. Pero, ang mga kasunod na mensahe nila, sana raw ay sina Matteo at Sarah naman ang sumunod na magbigay ng panibagong Guidicelli sa kanilang pamilya.

“Congratulations Lola Glenna. Next na sana Sarah and Matteo naman. Baby girl sana!”

“Hopefully Sarah and Matteo will have a baby soon!”

“Congratulations Manang Giorgia and Ian. Next Zia Sarah Geronimo and Zio Matteo Guidicelli, baby boy or baby girl. Kayo naman soon please.”

“Kala ko si Sarah ang nanganak. Hayyy, kailan kaya mabubuntis si Sarah.”

“Sarah and Matteo, kayo naman ang magka-baby please.”

“Mas happy sana kaming mga fan kung si Sarah ang nanganak! Kelan kaya.

“It’s a prank pala, kala ko sina Sarah at Matteo na ang parents!”

“Magka-baby na kayo Sarah at Matteo. You’re not getting any younger!”

Anyway, hindi nga pinipilit ang pagkakaroon ng baby. Nasabi nga ni Anne Curtis noon na masakit para sa isang babae ang kulitin nang kulitin kung kailan mabubuntis, o magka-baby.

Ang Diyos lang nga ang makapagsasabi kung kailan mabibiyayaan ng anak ang isang babae. So, huwag naman sanang puwersahin ng mga fan si Sarah na magka-baby na, ha! (Rb Sermino)