Rianne Malixi kasado pa sa korona ng Thailand Open

PALABAN pa sa korona ng 88th Singha Thailand Amateur Open Golf Championships women’s division si Rianne Mikhaela Malixi pagkatapos ng third at penultimate round Huwebes ng hapon sa Panya Indra Golf Club sa Bangkok.

Bumira ng second straight day two-under par 68 ang 15-anyos na Pinay golf prodigy na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) upang tapyasin sa apat na lang ang hinahabol sa lider pa rin si local ace Vongtaveelap Natthakritta na may 70-201 patungo sa final round ngayong Biyernes.

May anim na birdie si Malixi laban sa dalawang bogey at isang double-bogey sa par-70 layout.

Kontender pa rin sa men’s side si Shinichi Suzuki sa pagtabla sa tersera sa 214 pagkaraan ng 70, three shots behind kay Thai Piamkulvanich Ashita na kontrolado ang tuktok 69 pa-211 sa 54-hole.

Katabla sa pang-12 si Lois Kaye Go, sa pang-20 si Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson, solo sa pang-50 si Sunshine Burberry Zhang at kabuhol sa pang-53 si Sophia Abaigail Abarcas. (Ramil Cruz)