Pinoy teen Alekhine Nouri mabangis kontra Italyano

MABANGIS si Filipino FIDE Master Alekhine Nouri sa endgame para kalusin si Enzo Tripodi ng Italy sa round 8 ng World Junior Chess Championship 2022 Open U-20 sa Palmasera Village Resort sa Sardinia, Italy.

Nakalikom na si 16-year-old Nouri ng apat na puntos mula sa two wins, four draws at dalawang talo matapos ang 48 moves ng Sicilian Defense.

Si Nouri na suportado nina Iloilo Kisela Knights Team Owner Leo Sotaridona, BAVI President & General Manager Ronald Daniel Ricaforte Mascariñas, Governor Eugenio Jose “Bong” Villareal Lacson at Provincial Sports Coordinator Anthony Carlo Agustin ay nakatutok sa pagsilo ng una niyang International Master norm.

Makakalaban ni Nouri sa ninth round si GM Milos Milosevic ng Serbia, tatlong laro na lamang ang nalalabi at kailangan pa niyang magpanalo para masungkit ang inaasam na IM norm.

Samantala, nagwagi si Pinay Woman National Master Mhage Gerriahlou Sebastian kay WFM Sarah Djidjeli ng France matapos ang 47 moves ng Sicilian Defense.

Nakapagtala na si Sebastian ng 4.5 points sa girls under 20 division. (Elech Dawa)