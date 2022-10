Omicron XBB, XBC ‘di masipat sa antigen test

Inihayag ng Department of Health (DOH) na hindi nade-detect sa antigen testing ang mga bagong variant ng coronavirus na pumasok sa Pilipinas.

Ayon sa DOH, nakikita lamang ang mga immune-evasive na XBB at XBC, mga subvariant ng Omicron, sa pamamagitan ng genome sequen¬cing sa mga nakolektang sample mula sa RT-PCR test o swab test.

Sinabi ito ng kagawaran sa gitna ng panawagan ni OCTA Research fellow Guido David na pagpapatuloy ng random antigen testing sa mga pasahero matapos matukoy ang mga bagong variant ng coronavirus sa bansa.

“We would not be able to detect the virus lineage from antigen samples,” anang DOH sa isang statement.

Hinimok naman ng DOH ang publiko na mamuhay na kasama ang virus ngunit protektahan ang sarili laban dito sa pamamagitan ng pagpapabakuna at pagpapa-booster shot.

Gayunman ay inamin ng DOH na kayang proteksyunan ng mga ginagamit na COVID-19 vaccines ang seryosong sakit dala ng impeksyon ng Omicron XBB subvariant at XBC variant.

Ito ang kinumpirma ni Dr. Ted Herbosa, chairman ng University of the Philippines-Philippine General Hospital Department of Emergency Medicine.

Dahil nanatiling epektibo ang mga vaccine para mapigilan ang severe at critical illness dala ng COVID-19 o maging iyong mga nasa bingit ng kamatayan partikular na ang vulnerable sectors.

Una nang naitala sa Pilipinas, ang 81 kaao ng Omicron XBB subvariant at 193 kaso ng XBC. (Juliet de Loza-Cudia)