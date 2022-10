Nesthy Petecio, Carlo Paalam, iba pa babanat sa Asian meet

SUSUNTOK ang 13-man boxing squad na pagbibidahan nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio at Carlo Paalam para sa darating na Asian Elite Men and Women’s Championships simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 13 sa Amman, Jordan.

Inihayag ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) Secretary-General Marcus Manalo na tatangkain ng national squad na makasuntok ng medalya na pagbibdahan nina Petecio sa women’s featherweight under-57kgs division at Paalam sa men’s 54kgs category.

Kabilang rin sa mga mag-aasam ng medalya sina Olympians Rogen Ladon sa men’s flyweight 51kgs at Irish Magno sa women’s 52kgs division.

Bubuuin ng grupo ng men’s squad sina Mark Lester Durens sa men’s 48kgs, Mario Fernandez sa 57kgs, Paul Julyfer Bascon sa 60kgs, James Palicte sa 63.5kgs at Marjon Pianar sa 69kgs, habang babanat sa women’s side sina Althea Porres sa 48kgs, Aira Villegas 50kgs, Maricel dela Torre sa 54kgs, at Hergie Bacyadan sa 75kgs.

“Our limitation in the preparations is we didn’t get the chance to compete or train internationally prior to this. But they have a very good camp in Baguio and they are currently participating in a two-week camp also there in Amman, Jordan prior to the actual tournament,” pahayag ni Manalo sa mensahe nito sa Abante Sports.

Nitong nagdaang 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam, nag-uwi lamang ang Pilipinas ng 3 ginto at tigalawang pilak at tansong medalya, na ‘di hamak na malayo sa pagsakop ng 2019 SEAG meet na ginanap sa bansa nang humakot ito ng kabuuang pitong ginto, tatlong pilak at dalawang tansong medalya. (Gerard Arce)