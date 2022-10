‘Napakagandang bata!’ Baby ni Angelica binulabog ang Instagram

Napakaganda! Super ganda! Ang ganda-ganda!

Ganiyan nga ang bungad na reaksiyon ng mga netizen nang finally ay ilantad na ni Angelica Panganiban ang baby nila ni Gregg Homan.

Kaloka naman kasi si Baby Amila, na ang lakas maka-good vibes, ha! Sa photo nga na kuha ng @cocoonstudioph, mahahawa ka sa ganda ng smile ng baby, na bukang-buka ang bibig ang halos mapapikit sa kakatawa.

Sa second photo ni Amila ay makikita na ang mas malinaw na kagandahan niya, na ang tangos ng ilong, at ang ganda ng kulay ng mga mata niya, ha!

Mestisang-mestisa si Amila, na manang-mana nga sa kanyang ina, ha!

Sa Instagram post ni Angelica, kunyari ay si Amila ang nagsasalita at pini-present ang sarili niya.

“Hello world! It’s been a month mom and dad are finally ready to share me with you. So here I am!” sabi kunyari ni Amila.

At umulan nga ng positibong mensahe mula sa mga kapwa artista ni Angelica.

“Apakagandaaaaa. Puwera usog!” – Pokwang.

“Hi little bb. Dahlia and I cant wait to meet you!” – Anne Curtis.

“Halaa apaka-cute naman niyan ma’am oy!” – Maymay Entrata.

“Baby girl so happy naman!” – Bela Padilla.

“May panibagong sisigaw ng hoy bata!” – Chynna Ortaleza.

“Hoooyy bata!” – Glaiza de Castor.

“Ang mata!!!!” – Kaye Abad.

Naaliw lang ang mga netizen kay Jolina Magdangal, na napagkamalang lalake si Amila.

“Paka-Pogi!” kasi ang menshae ni Jolina, na agad ngang kinoker ng mga fan.

Well, si Amila nga ang masasabi kong pinakamagandang ‘baby’ ngayong 2022, ha! Ibang-iba ang mukha at alam na alam mong magiging artista rin agad at uulanin ng mga endorsement na pang-bata. (Rb Sermino)