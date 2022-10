Mga sutil na multo sa opisina

Kayo ba ay nakatiyempo na ng multo sa inyong trabaho o opisina? Paano kung ang multo ay mga bata at sutil?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Elsa ay sanay nang makarinig ng kakaibang ingay sa kanilang opisina lalu na kapag galing ito sa mga sutil na multo. Hindi na siya takot pero nabwibwisit na siya dahil apektado ang trabaho niya lalu kung overtime siya.

Misteryo: “Paano yung experience mo sa mga batang multong yun? Mga multo ba talaga sila o baka naman may naglalaro talagang mga bata?”

Elsa: “Kung mga totoong bata sila dapat sinaway ko na agad at kinastigo pero mag-isa lang talaga ako sa loob ng opisina.”

Misteryo: “Ano ba ang ginawa ng mga batang multo? Naglaro ba sila habang nasa opisina? Baka naman may katrabaho ka na may mga anak at naglaro yung mga bata”

Elsa: “Wala na sila nakauwi na kasi ako lang nag-overtime kaya mag-isa na lang ako. Wala naman kasamang anak yung lady guard namin.”

Misteryo: “Ulitin ko yung isang tanong ko sa paanong paglalaro ang ginawa ng mga batang multo?”

Elsa: “Alam mo yung mga batang sa sobrang kasiyahan kung anu-ano ang pag-iingay, nagkakatawanan na sobrang tinis ng mga boses tapos may time biglang nagliliparan ang mga gamit. May time sa mismong office sila naglalaro, naririnig ko sila pati yapak ng mga paa nila na naghahabulan pero wala nanan ako nakikita. Pati Xerox machine namin may time gumagana pero wala nanan tao.

Misteryo: “Araw-araw mo ba naexperience yan?”

Elsa: “Hindi naman araw-araw pero madalas ko sila marinig at maramdaman.”

Misteryo: “Ano ang ginawa mo para matigil ang mga sutil na multong yan?”

Elsa: “Minsan nagparinig ako sa kanila na nagagalit na ako, ayun bigla silang tumigil. Nakikinig naman pala sila kapag sinuway.”

Yes nakikinig naman talaga mga iyan para din kasi sila mga buhay na pwedeng pagsabihan o sawayin.

Para sa inyong kuwentong kababalaghan mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reysibayan.com at abante.com.ph.