Mga mangingisda, magsasaka walang alam! Kabisado ko ang climate change – Villar

Kinastigo ng grupong National Network of Agrarian Reform Advocates (NNARA)-Youth si Senador Cynthia Villar dahil sa umano’y pang-iinsulto nito sa mga magsasaka at mangingisda matapos sabihin na walang alam ang mga ito sa isyu ng climate change.

“Farmers and fisherfolks surely understand the climate disaster that ruling elites such as the Villars have caused,” sabi pa ng grupo sa isang statement. “They experience the worst droughts and strongest typhoons, while Cynthia Villar sits pretty in her air-conditioned room, contemplating on which agricultural land she will steal and convert next.”

Nauna rito, sa pagdinig ng Senate finance committee sa panukalang 2023 budget ng Department of Agriculture (DA) noong Miyerkoles, tinalakay ni DA Climate Resilient Agriculture Office Director Alicia Ilaga ang epekto ng climate change sa agrikultura gayundin ang mga programa nila para tulungan ang mga magsasaka at mangingisda.

“Tinuturuan sila ng mga localize climate information, ano ang mga tatama sa kanila. We have seasonal weather advisories, extreme weather advisories, tinitingnan din ang ang climate hazard sa lugar na akma, ayon at tama ang teknolohiya,” sabi ni Ilaga.

Agad namang sumingit si Villar, chairperson ng Senate committee on Agriculture, at iginiit na ang DA ang ang dapat gumawa ng hakbang para maibsan ang epekto ng climate change. “Ano gagawin mo sa lugar na tinatamaan ng ano, paano siya tinatamaan? Dapat gagawa ka na ang DA ng project to stop that, huwag mong aasahan ang farmers and fishermen, because they don’t know anything,” giit ni Villar.

“Kaya kayo, huwag n’yong iaasa sa farmers at fisherfolk kasi sila hindi naman nila naiintindihan yang climate change eh. Huwag n’yo nang sasabihin na climate na change yan. Minsan nga ako kahit nga ako di maintindihan… ‘yang climate change,” dagdag pa ni Villar.

Inakusahan pa ng ng grupo si Villar na ginagamit ang kanyang posisyon sa Senado para isulong ang business interest ng kanyang pamilya.

“We will not forget that you are the primary culprit behind the liberalization of rice importation that has resulted in plungin¬g palay prices and over P206 billion pesos of losses for farmers. We will not forget how you blamed our farmers for not being competitive enough as they cry for help,” sambit pa nila. (Dindo Matining/ Dolly Cabreza)