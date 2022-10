Mga Converge customer umangal sa kawalan ng internet connection

Todo-ngitngit ang mga subscribers ng Converge ICT ni Dennis Anthony Uy dahil sa umano’y kawalan ng internet sa social media kahapon.

“Bumabalik ang Internet ko every 10am and down na ulit sa 12NN. Ano to data plan 2 hrs everyday? For 2 weeks!!!!!! Ano na Converge ICT Solutions Inc.,”post ni Nathaniel Bautista sa Facebook page mismo ng Converge.

Karamihan sa mga nagrereklamo ay taga-Las Piñas ngunit at may ilan ding reklamo mula sa Parañaque, Sampaloc sa Maynila, Caniogan sa Pasig, Quezon City, Angeles City, Baguio City at Cupang sa Antipolo.

“Hello @Converge_CSU no internet again, every month,” tweet ni by@bryan¬wee.

Napamura naman sa kanyang tweet si Marky @MarcusApologist. “tangina nyo naman @Converge_CSU pati bills payment down kayo. Di nyo nan ga nirebates yung days na wala kameng internet connection kesho di kayo makapag issue ng ticket number,” aniya.

Tweet naman ni @AshTrid26, “@Converge_CSU hello nawalana na kami ng internet kanina pang 10am hanggang ngayon wala pa rin. Ang sinasabi niyo provincial may problema kami ng city wala din. May exam ngayon. Ngayon pa talaga niyo timing.”

Sinisi naman Converge ICT ang kawalan ng internet sa Las Piñas sa ginagawang paghuhukay ng DPWH na nag-aayos ng drainage sa Alabang-Zapote Road. Walang ibang paliwanag ang kompanya tungkol sa outage sa ibang lugar.

Nag-abiso rin ang Converge kahapon na may problema ito sa Nueva Ecija ngunit wala ring naging paliwanag.

As of December 31, 2021, nasa 1.69 milyon ang residential subscribers ang Converge. (Eileen Mencias)