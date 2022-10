Marwin Dionisio, Bombers asinta pang-6 na tagumpay

Team Standings W L

Benilde 8 2

Lyceum 8 3

Jose Rizal 5 2

Letran 7 3

San Beda 6 3

Arellano 4 5

Perpetual 4 6

SSC-R 3 5

Mapua 2 9

EAC 1 10

Mga laro Biyernes: (FilOil EcoOil Centre)

12:00nn — San Sebastian vs JRU

3:00pm — Arellano vs Letran

MULING gigiyahan ni Marwin Dionisio ang Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers pagsabak kontra San Sebastian College-Recoletos Golden Stags sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Biyernes.

Matapos na makuha ang ikalimang sunod na panalo laban sa Lyceum of the Philippines University (LPU) Pirates noong Oktubre 7, tatrabahuhin naman ng Mandaluyong-based squad ang dalawang natitirang asignatura sa first round na SSC-R Stags ngayong alas-12 ng tanghali at top team na College of Saint Benilde Blazers sa Oktubre 26.

Masusulyapan rin sa kanialng second round match ang Arellano University Chiefs at Colegio de San Juan de Letran Knights sa tampok na laro sa alas-3 ng hapon.

Patuloy ang pagpapakita ng impresibong laro ng Heavy Bombers, pinakahuli ang come-from-behind 63-57 victory kontra Lyceum.

“During our last game against LPU, I saw my players playing as a unit and playing together,” pahayag ni coach Louie Gonzales, na pinapurihan ang kanilang beteranong si Dionisio na bumanat ng double-double na 15 points at 10 rebounds.

“What’s good with that guy (Dionisio), as the season progresses, nabi-build na ‘yung confidence niya at ina-accept na niya ‘yung role niya, he’s my best forward.”

“Hindi kami talaga magiging successful, hindi kami magco-compete kung magiging one-side player kami, we need to be two-side din,” saad ni Gonzales na aasahan rin sina William Sy Jr, John Amores, Joshua Guiab, JL Delos Santos, Agen Miranda, Jason Celis, CJ Gonzales at Ry Dela Rosa. (Gerard Arce)