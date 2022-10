Mark Vicelles, Regie Suganob mag-uubusan ng lakas

BUGBUGAN ang dalawang Pilipino na sina Mark Vicelles at Regie Suganob upang matukoy ang tunay na mandatory challenger para sa International Boxing Federation (IBF) junior flyweight title na hawak ni undefeated South African Sive Nontshinga.

Parehong tinaggap ng mga walang talong sina Vicelles (17-0-1,10KOs) at tubong Dauis, Bohol na si Suganob (12-0, 4KOs) ang imbitasyong magsapakan at pumasok sa negosasyon para sa pinal na IBF title eliminator na kinakailangang matukoy hanggang Nobyembre 3 upang mapag-usapan ang mga tuntunin at kabuuang papremyo para sa kanilang laban.

Makokonsiderang isa sa mga pangunahing talento ng Omega Boxing Promotions si Vicelles, habang si Suganob ay mula naman kay Floriezly Podot ng PMI Bohol Boxing Promotions, na magkakasubukan upang maging katapat ni Nontshinga (11-0, 9KOs) para sa title fight.

Nakalinya na sanang bumanat sa isang title eliminator si Vicelles na kasalukuyang No.4 ranked sa IBF, subalit umatras ang makakatapat ng 26-anyos na southpaw mula Lebak, Sultan Kudarat na si Hector Flores (20-1-4, 10KOs) ng Mexico na nasa No.3.

Nabigo si Flores laban kay Nontshiga sa isang brutal na bakbakan para sa bakanteng titulo noong September 3 sa Hermosillo, Mexico.

Binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng dalawang Pilipino na bumanat para maging title eliminator, kung saan inalok kay No.5 ranked Christian Araneta (22-2. 17KOs) ang isang pwesto, subalit umatras ang grupo nito. (Gerard Arce)