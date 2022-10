Maggie dinedma patutsadang ‘maluwag na kweba’ ng ex

Deadma lang muna si Maggie Wilson sa tirada ng kanyang dating partner, si Victor Consunji.

Matapos patutsadahan ni Maggie ang isang lalake tungkol sa small eggplant, may resbak naman si Victo sa isang babae na maluwag ang kuweba.

Sa ngayon kasi ay bala si Maggie sa pagdalo sa mga fashion event sa Malaysia. Binalandra niya ang outfit sa ‘Hublot party’, kasama ang sabi-sabing boyfriend niya ngayon na isang Thai.

Nag-post din si Maggie na todo outfit sa Ralph Lauren show.

Sa ngayon walang anumang indikasyon na gustong patulan ni Maggie ang patutsada ng ex. Wala ring komento tungkol kay Victor sa mga post kahit hindi ginawang “limited” ang comment section ng IG ng beauty queen.

Lovi VIP treatment sa NBA

Buhay VIP, hindi lang sa mga red carpet movie premiere, kundi pati na sa mga basketball game, si Lovi Poe sa Amerika.

Napa-‘wow’ ang mga netizen at kinainggitan ng mga NBA fanatic si Lovi nang ibahagi niya sa Instagram ang pagpunta niya sa isang basketball game kasama ang dyowang si Monty Blencowe.

Mapapanood sa short vlog ni Lovi ang pagpasok sa courtside at pag-upo sa players’ bench.

Pangarap ng mga basketball enthusiast ang makaupo sa bench ng mga player sa basketball court, dahil tanging mga VIP o close sa team lang ang napagbibigyan ng ganitong opportunity.

Nagagawa pang tumayo ni Lovi sa gilid ng court na parang bahagi sya ng team.

Sey nga sa comment ni @jas_mini_cooper, “how did you get down? Last time we were there, they did not allow us @lovipoe.”

Ilan sa mga nag-comment ang nagbanggit ng GSW at Chase Center. Nasa game si Lovi ng Golden State Warriors na ginawa sa Chase Center Arena sa San Francisco, California.

Dennis nakakaiyak ang mensahe sa anak ni Marjorie

Kahit bakbakan pa nang husto at patuloy na laitin si Dennis Padilla sa kanyang mga palipad-hanging mensahe sa Instagram para sa kanyang mga anak kay Marjorie Barretto, hindi pa rin nagpaawat ang komedyante.

Ang latest post niya, ang eldest na anak ni Marjorie na si Dani Barretto ang laman ng IG ni Dennis, para ipahatid ang pagbati sa kaarawan nito.

“Oct. 20, 2022. Dearest Dani, happy birthday anak!!! you are a very good mother & wife! An effective vlogger & a businesswoman. We are proud of you anak! God bless more!! Love Papa. P.s. this picture had been in my wallet for more than 15 years already,” sabi ni Dennis.

Sa posting na ito, sinuportahan si Dennis ng mga netizen at naunawaan ang pagkasabik niya sa kanyang mga anak.

Marami ang naiyak sa mensaheng `yon ni Dennis kay Dani.