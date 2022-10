Lacson sa K-drama ban: Pinakamalalang inggit

“Worst kind of envy” ang pagsasalarawan ni dating Senador Ping Lacson sa idea ni Senador Jinggoy Estrada na pag-ban sa mga Korean drama (K-drama) sa bansa.

“Banning Korean telenovela in Ph: dragging down a better person is the worst kind of envy,” tweet ni Lacson, October 20.

Nauna nang nilinaw ni Estrada na ang kanyang pahayag ay hindi dapat ipahiwatig na kontra siya sa mga K-drama ngunit nais lamang daw niyang suportahan ng mga Pinoy ang mga pelikulang Pilipino.

Samantala, makakalaban umano ng mga magtutulak na i-ban ang Korean drama si dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon.

Sa isang post sa Twitter, ibinulalas ni Guazon ang kanyang pagtutol sa ideyang ban.

“What? ban Korean telserye? Aba marami kayong kaaway dyan, pati ako,” sabi ni Guanzon.

Sinabi rin ng dating opisyal ng Comelec na ang kanyang paborito ay ang “The Extraordinary Atty Woo.”

Ang naturang K-drama ay tungkol sa isang abogado na mayroong autism.(Billy Begas)