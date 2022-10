Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 21, 2022/Biyernes / San Lazaro Leisure Park – Carmona, Cavite

R01 – 3 Jubilum, 4 Sebrything, 1 Euroclyndon

R02 – 9 Big Bertha, Entry No. 2, 1 Electrify

R03 – 1 Secretary, 7 Istulen Ola, 3 Rough Cut, 6 Love Radio

R04 – 5 Barayong, 7 Todo Pong, 12 Kipitaki, 1 Irene’s Dream

R05 – 1 My Sweet Lord, 6 Iikot Lang, 3 Karizma, 11 Viscountofjalajala

R06 – 8 It’s A Deal, Entry No. 4, 13 Kingwash Dirtbgone, 12 Reesy Baby

R07 – 8 Sapin Sapin, Entry No. 5, 2 My Dear Magnolia, Entry No. 6

R08 – 13 Markees Angel, 4 Space Jam, 14 Lucky Julianne, 8 Antonio Delamugis

R09 – 6 Hunky Dory, 4 Gee’s Favorite, Entry No. 11, 5 Honey Ryder

R10 – 1 Calamian Island, 2 Main Event, 5 Tazama, 3 Prettiest Star

R11 – 3 Early Bird, 2 Greatest Joy, 1 Innocare, 6 Off Shoulder,

R12 – 7 Crowded Trade, 3 Best Regards, 1 Palibhasa Lalake, 2 Shining Vic

Solo Pick: My Sweet Lord, Calamian Island, Crowded Trade

Longshot: Jubilum, Big Bertha