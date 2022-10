Juvenile Stakes Race bibira sa San Lazaro

PAGALINGAN ang mga kabayong sina Secretary, Sonic Clay at ibang kalahok sa 2022 Philracom 1st Leg “Juvenile Stakes Race” na ilalarga sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite ngayong Biyernes.

Maliban kina Secretary na sasakyan ni class A rider Jeffril Zarate, at Sonic Clay na rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jessie B. Guce, ang ibang kalahok ay sina Rendevouz, Rough Cut, Rocking Bell, Istulen Ola, Love Radio at Jaguar.

May distansiyang 1,300 metro, nakalaan ang P1.8M guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Reli Dde Leon.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000, ibubulsa ng second placer ang P360,000 habang P180,000, P90,000, P54,000 at P36,000 ang third hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

Halong emosyon ang nararamdaman ng mga karerista dahil magandang laban ang kanilang mapapanood pero malungkot din dahil alam nilang huling araw na ng karera sa San Lazaro.

“Mami-miss ko ‘yung kapag may nagtanong na “saan ang karera” tapos ang isasagot sa San Lazaro,” saad ni Clarito Gonzales, 45 taon nang karrerista.

Samantala, may 12 farewell races ang inihain ng Manila Jockey Club Inc. (MJCI) upang sa huling sandali ay mapasaya ang mga karerista. (Elech Dawa)