Julie Anne natunaw sa titig ni Rayver

Kinilig nang husto ang mga netizen kina Julie Anne San Jose, Rayver Cruz sa TikTok, dahil sa latest rendition nila ng awit ni Ed Sheeran na “How Do You Feel?”

Sa duet nila ng How Do You Feel?, si Rayver ang naggigitara habang sabay silang kumakanta ni Julie. At ang hinihintay ng kanilang mga tagahanga ay ang panakaw na pagsulyap nila sa isa’t isa.

Si Rayver naman kasi ay malagkit ang pagkakatitig kay Julie. Si Julie tuloy ay napapangiti na lang sa mga titig sa kanya ni Rayver na nakakatunaw.

Caption pa ni Rayver sa video: “Mas maganda pala talaga ‘tong song na toh pag may kasama…nagkita rin kami sa wakas ni Maria Clara…@Julie Anne San Jose…”

Sa comment section, sinulat ni Julie ay “Miss you…”

Ilang buwan din kasing hindi nagkasama ang dalawa dahil sa lock-in taping ni Julie ng top-rating GMA teleserye na Maria Clara At Ibarra. Ngayon at tapos na ang taping nila, ang pagkakaabalahan na ni Julie ay ang concert nila ni Rayver na Julieverse sa November 26.

At sa magiging Halloween Party ng Sparkle GMA Artist Center na The Sparkle Spell on October 23, ang JulieVer din ang magka-date at Inaabangan na kung ano ang magiging costume nila sa gabing iyon. (Ruel Mendoza)