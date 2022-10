Jordan Clarkson nanibago sa pagiging Utah starter

MUKHANG ginagamay pa ni Jordan Clarkson ang starting role sa Utah, pero tinapakan ni Collin Sexton ang silinyador para ihatid ang Jazz sa 123-102 panalo kontra Denver sa season-opener nila nitong Miyerkoles.

Sa kanyang unang laro sa Utah sapol nang mai-trade mula Cleveland kapalit ni Donovan Mitchell, off the bench si Sexton pero pasabog ng 20 points para banderahan ang balanseng scoring ng Jazz.

Anim pa ang nagsumite ng double digits sa Utah kabilang ang 17 ni Lauri Markkanen, 16 ni Rudy Gay at 15 ni Malik Beasley.

Umayuda ng 10 si Clarkson mula 3 of 9 shooting, may 5 rebounds at 5 assists.

Tipid sa 33 minutes si Nikola Jokic pero nagsumite ng game-high 27 points at may 6 assists sa Nuggets.

May 22 markers, 10 boards si Aaron Gordon pero inalat sa 0 of 3 shooting si Kentavious Caldwell-Pope, 5 of 13 lang din si Jamal Murray tungo sa 12. (Vladi Eduarte)