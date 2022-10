Gunman identity kaduda-duda! Bilibid konek pigain sa Percy slay

Walang anumang record ang self-confessed gunman sa pagkamatay ng brodkaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid.

Ayon ito sa source ng Abante Teletabloid na pamilyar sa kaso ni Lapid.

Iprinisinta nitong Oktubre 18 sa media ang sumukong gunman na si Joel Escorial ng Quezon City.

Ayon sa hitman, higit kalahating milyong piso ang binayad para sa ulo ni Lapid at anim sila na naghati-hati rito.

Sa eksklusibong ulat ng Abante, may ilang duda sa mga pahayag ng hitman dahil walang anumang dokumento na magpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan, gaya ng SSS number, record sa Land Transportation Office at BDO account.

Sa kabila ito na sinabi ni Escorial na ang kanyang P140,000 share sa pagpatay kay Lapid ay idineposito sa kanyang BDO account.

Gayunman ay naniniwala ang pamilya Mabasa na si Escorial ang tunay na killer ni Percy.

Sa panayam kahapon ni Mr. Fu ng Abante Teletabloid kay Roy Mabasa, utol ni Lapid, sinabi niyang base sa kanyang pakikipag-usap sa gunman ay naniniwala siyang ito ang nagtumba sa kanyang kapatid.

Nagkaroon lamang daw ng pagdududa dahil may discrepancy sa iprinisintang tao at sa unang inilabas ng Philippine National Police (PNP) base sa CCTV footage.

Subalit ani Mabasa, sinabi sa kanya ni Escorial, na nagpagupit kasi siya dahil sa pangamba sa kanyang buhay matapos lumabas na ang mukha sa telebisyon at social media, kaya kinailangan nito na magpalit ng itsura.

Nanawagan din ang pamilya Mabasa na bigyan ng seguridad ng PNP ang sinasabing “middleman” na taga-Bilibid na kasabwat umano ng grupo ng gunman sa pamamaslang.

“Ang na-deduce namin sa kanya is ‘yong middleman. Hindi na kami umabot sa mastermind kasi base sa kuwento niya ay kinontrata lamang siya. So ‘yong kanilang istorya ay tumitigil doon sa middleman kaya naman kagabi rin nakiusap tayo sa pulis na kung pupuwede i-secure ‘yong safety noong middleman kung sino man ang binabanggit niya sapagkat kapag may nangyari sa middleman ay para na natin na-conclude na tapos na ang kasong ito,” dagdag ni Mabasa.

Alas-9:00 ng gabi, kamakalawa, ay nagsagawa ng “crime scene walkthrough” ang pulisya kasama si Mabasa at Escorial at ayon kay Southern Police District Director Brig. General Kirby John Kraft ito ay upang maalis ang duda na ang sumukong gunman ay isang fall guy.

“I have admit not 100% dahil nagpagupit ‘yong tao (gunman) ‘di ko alam doon sa unang footages ng PNP but neverenthless I like to emphasize maganda ‘yong usapan namin ng gunman very lenghty and meaty nahingin namin ‘yong cooperation bahala na magproseso pulis ibang operation nila to lead up to the mastermind,” pahayag pa ni Mabasa.

Samantala, inilabas din kahapon ng NCRPO ang larawan ng tatlo pang kasapakat na may P6.5 milyon patong sa ulo. (Edwin Balasa/Issa Santiago)