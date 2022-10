‘Generous kahit may sakit’ Kris puring-puri ng mga Pinoy sa Tate

Beverly Hills, CA. — Alam mo, Dondon (my dear editor), puro magagandang balita ang naririnig ko tungkol sa mag-iinang Kris Aquino, Josh at Bimby since more than a week na silang nandito sa Los Angeles, California.

Ang panganay na anak ni Kris, since September pa nandito at sumunod nga lang ang Queen of All Media at ang bunso niyang anak from Houston, Texas.

Mukhang adjusted sila sa hotel na tinutuluyan nila ngayon na malapit sa isang beach dahil noon pa naman daw nag-i-stay sa lugar na ‘yon si Kris. Una silang nag-stay sa isang Airbnb house, pero may problema raw (may leak nga ba?), kaya nag-decide raw si Kris na doon na lang muna sila sa hotel na favorite niya mag-stay.

Naghahanap pa raw ng bagong Airbnb si Kris at mukhang pati sa may Orange County (south of LA) ay nagpapatingin din siya.

Si Josh ay ilang beses ko na ring nakita rito sa LA at ang last nga ay noong Friday sa Saban Theater kung saan nanood siya ng show ng Stylistics na produced ni Ms. Nathaly Rosalie na malapit na malapit ang panganay na anak ni Kris.

Always sweet naman si Josh, kaya marami talaga ang natutuwa sa kanya.

Si Bimby naman, ayon na rin sa mga kuwentong nakakarating sa amin mula sa mga nakakasama niya rito sa LA ay sobrang bait din.

‘Yon ang dahilan kung bakit sobrang puring-puri ng mga kaibigan ko si Kris. Ang galing daw ng pagpapalaki niya sa kanyang mga anak. Bongga!

Siyempre, may mga naririnig din kami na sobrang generosity ni Kris na hindi na naman bago sa kanya. Kahit nga may sakit si Kris, nagagawa niyang makapag-share ng kanyang blessings sa mga taong mababait sa kanya.

Si Manay Lolit Solis nga, kapag napag-uusapan si Kris, sobrang puring-puri ang nanay nina Josh at Bimby dahil hindi nga nawawala sa Queen of All Media ang pagiging generous sa kanyang kapwa kahit pa may karamdamang iniinda.

So nice!

Lovi nagpa-Hollywood Cocktail’

Mula sa United Kingdom, balik-LA na rin si Lovi Poe.

Noong isang araw ay dumalaw si Lovi at nagpa-pampering sa iSkin Med Spa ng mag-asawang Richard Maghanoy at Imee Ong.

Kami ang nagdala kay Lovi sa lugar na ‘yon at na-enjoy naman niya.

Nakasabay niya sa pagpunta roon ang misis ni JayR na si Mica Javier.

Nagpa-‘Hollywood Cocktail’ IV drip si Lovi dahil kailangan niya ‘yon sa dalas niyang magbiyahe.

Anyway, hihintayin na ni Lovi ang ‘ASAP Natin ‘To! in Las Vegas’ show kung saan isa siya sa mga performer.

Happy si Lovi na kasama siya sa big event na ‘yon on November 5.

Kapag nasa ‘Pinas siya, madalas ding nag-a-‘ASAP Natin ‘To!’ si Lovi dahil hindi naman kaila na bago siya naging artista, singer muna siya.

Palagi ngang sinasabi ni Lovi na kapag nakaka-duet niya ang mga singer ng ‘ASAP Natin ‘To!’ ay she’s so excited, honored and kilig.

Wow! ‘Yun na!