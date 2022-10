GAB aprub mga Pinoy na dumidribol abroad

NANINDIGAN si Games and Amusements Board (GAB) Professional Basketball and Other Pro Sports Division chief Dr. Jesucito ‘Bong’ Garcia na mas makabubuti sa Pilipinas ang paglalaro ng ilang professional ballers sa ibang bansa.

“Walang kakulangan sa pro basketball players sa bansa, actually mas dumami pa ang bilang ng aming mga nabibigyan ng lisensiya dahil sa pag-usbong ng iba’t ibang pro league hindi lamang sa regular five-on-five bagkus pati na rin sa 3×3,” pahayag ni Garcia, Huwebes, sa Tabloids Organization in Philippine Sports, Inc. (TOPS) ‘Usapang Sports’ sa Behrouz Persian Cuisine.

“Kami po sa GAB, duty namin at responsibilidad na masigurong maayos ang magiging lagay nila sa lugar kung saan sila lalaro. Bago namin sila bigyan ng go signal siguradong nasa ayos ang lahat. Walang dapat ikabahala dahil hindi namin sila bibigyan ng license kung alam naming na alanganin sila sa kontrata nila,” sambit pa ni Garcia sa lingguhang sports forum sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Games and Amusements Board (GAB), Pagcor at Behrouz Persian Cuisine.

Nauna dito ay idinulog ni PBA Commissioner Willie Marcila sa Senado ang aniya ay exodus ng mga Pinoy pro player sa abroad at ikinabahalang maapektuhan ang liga gayundin ang katayuan ng basketball bilang premyadong sports ng sambayanan.

Ilan sa mga Pinoy baller na naglalaro sa ibang bansa ang magkapatid na Kiefer at Thirdy Ravena sa Japan Basketball League, magingbsina Dwight Ramos at Greg Slaughter sa Korea.

Ayon kay Garcia ang dolyar na sinusuweldo ng mga naturang player ay malaking tulong sa bumabawing ekonomiya ng bansa at naipapakita sa world stage ang husay ng ng mga Pilipino.

“Tulad ng mga nurse at iba pang overseas Filipino workers, malaki ang ambag ng mga international Pinoy players sa ating ekonomiya dahil sa nare-remit nilang dolyar,” sambit pa ni Garcia. (Annie Abad)