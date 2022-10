Dingdong sinaluduhan sa ‘di pagtawa kay Buunja

Bumilib ang mga netizen sa pagiging kalmado ni Dingdong Dantes bilang host sa “Family Feud” kahit sadyang nakakabigla ang sagot ng contestant dito nitong Miyerkules.

Umaani ngayon ng debate ang kontrobersiyal na sagot ng contestant na si Buunja sa jackpot round ng naturang show. Ang tanong kasi, magbigay ng body part na nagsisimula sa letrang T.

Bunga marahil ng time pressure, “Titi” ang naging sagot ni Buunja. Nabigla man ay tuloy-tuloy pa rin sa pagtatanong si Dingdong dahil umaandar ang oras. At kahit medyo natatawa ay naitawid nito nang maayos ang round.

Ayon sa comment section sa YouTube upload ng Family Feud:

“Props to Dong for not laughing habang nagtatanong kasi may timer.”

“Gagsti bilib din ako kay Dong kung paano niya pa rin tinuloy kahit nagka-SPG ng ganun Hahaha!”

“Salute kay Dingdong. Di man lang natawa!”

Pero ang ending nga, 0 points ang nakuha ng sagot ni Buunja. Dito na nagtaka ang mga netizen.

Bakit zero ang nakaisip sa survey? At bakit daw naka-bleep ang “titi”?

“Ba’t kailangan i-censor ng Family Feud ang titi? E titi naman talaga ang titi. Or tite. Or utin, butò, votò, lusò, gulut in other PH languages. Is it ok to say penis & not titi? Ano problema n’yo sa titi, mas gusto n’yo ba ang burat or tarugo?” tweet ni Jerry Gracio.

Trending din tuloy ang MTRCB dahil nga sa episode na iyon.

Well, ipinapalagay nga na nag-self regulate na lang din ang “Family Feud” dahil wholesome ang show. Kung puwede nga lang na i-edit out ang portion na iyon ay posible.

Iyon nga lang, jackpot round kasi. Kaya kung ano ang sagot ng contestant, iyon na ang final answer at hindi na puwedeng palitan. (Batuts Lopez)