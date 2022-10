Congrats CJ Perez! College grad ka na!

MAKALIPAS ang 13 taon at apat na unibersidad, nakapagtapos na din ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo si San Miguel Beermen player CJ Perez.

Ito ang mismong isinulat ng dating NCAA star player sa kanyang Facebook account, Miyerkoles, tampok ang kanyang mga larawan na nakatoga at may hawak na diploma.

“After 13 years and 4 universities, I finally got one degree hotter today! Maraming salamat sa LPU community, kay RPL, Boss Andro, mga professors ko, Coach Topex, Ma’am Lani, Dean Sacdalan, Sir Mike Caballero, Ma’am Grace, Boss Emong…salamat na naging part kayo ng college journey ko,” ayon kay Perez.

“Sa family ko, sa wife and two kids ko salamat na binigyan nyo ako ng motivation para tapusin ko ang studies ko. Boss Alfrancis Chua, eto na may diploma na ako boss! Salamat na pinush nyo ako para tapusin ang aking pag-aaral hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko. Thank you Lord graduate na ako!” ani Perez.

Ang 6’2 na player ng Beermen ay nagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration (BSBA) Major in Business Management sa Lyceum of the Philippines. (Annie Abad)