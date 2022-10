Chery Tiggo nirapido Akari

Mga laro bukas: (Santa Rosa Sports Complex)

2:30pm — Petro Gazz vs Akari

5:30pm — Creamline vs Cignal

NAGPAKAWALA ng mabibilis na hambalos si Mylene Paat upang patuloy na manatiling walang talo ang Chery Tiggo Crossovers kasunod ng come-from-behind panalo laban sa Akari Power Chargers, 23-25, 25-21, 21-25, 25-21, 15-6, sa unang laro ng Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference, Huwebes, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Buong-buo ang motibasyon at kabuuang takbo ng koponan sa pagsagasa sa liderato sa 3-0 kartada kasunod ng ibinuhos ng 28-anyos na dating Adamson Lady Falcons sa 19 puntos mula sa 17 atake at dalawang blocks, kabilang ang walong excellent digs.

“Andun na ‘yung chemistry namin so kailangan na lang namin i-work out how to win talaga and kailangan din naming i-work out ‘yung communication namin inside the court, and of course ‘yung skill namin na kailangang pag-igihan pa lalo,” pahayag ng 5-foot-11 opposite hitter na nais bumawi sa dalawang sunod na kumperensiyang nasa ilalim kasunod ng kampeonato noong 2021 Open Conference na pinagbidahan ng magkapatid na Jaja Santiago at Dindin Santiago-Manabat, na parehong wala sa koponan dahil sa laro sa abroad at pagpapagalng sa injury, ayon sa pagkakasunod.

“Kanina medyo nag-relax ‘yung team namin na pansin naman, so ang sabi ko lang sa teammates ko na kung gusto nating manalo, gustuhin natin, trumabaho tayo, so iyon naman iyong ginawa namin. Kaya next game namin ay tatrabahuhin namin lahat ng magagawa namin,” dagdag ng two-time bronze medalist ng national squad noong 2019 na sunod na makakalaban ang Choco Mucho Flying Titans sa Martes.

Naging mabisa rin sa pag-ambag ng puntos sina Czarina Carandang sa 18 points (15 atake, 2 aces, 1 block), import Jelena Cvijović sa 16 pointts (9 atake, 4 blocks, 3 aces) kasama ang 13 receptions, at Ennajie “EJ” Laure na may 14 marka at 12 excellent digs, habang mahusay ang depensang ipinakita ni Buying Duremdes na may 23 digs at 16 receptions.

Nasayang naman ang game-high 30 points ni three-time Olympian Priscilla Rivera (29 atake), gayundin ang triple-double na laro ni Janine Marciano sa 24 puntos, lahat galing sa atake, 18 digs at 14 receptions, habang may ambag si Krich Macaslang na 11 markers.

Nalusutan ng Power Chargers ang unang set mula sa pursigidong depensa para makuha ang 25-23 kontra Crossovers kasunod ng masigasig na tatlong blocks.

Parehong tabla sa atake sa 14 ang dalawang koponan, habang hindi nagkakalayo sa service aces sa 3-2 pabor sa Akari, habang mas maraming errors ang Akari sa 7-5. (Gerard Arce