Bulls ginasolinahan ni DeMar DeRozan

WALANG kalawang si DeMar DeRozan, nagpainit lang ng karburador bago nilista sa second half ang 28 sa kanyang 37 points para giyahan ang Bulls sa 116-108 season-opener win kontra dinayong Miami Heat nitong Miyerkoles.

Out pa sa Chicago si Zach LaVine (knee management) at wala rin si Lonzo Ball, step up si Ayo Dosunmu (17 points) at may 15 points, 17 rebounds si Nikola Vucevic.

Siyam lang ang naka-unipormeng Bulls pero lahat umiskor.

“Not many guys in this league work as hard as I do,” ani DeRozan, noong Oct. 26, 2015 ay umiskor ng 40 sa season-opener ng Toronto kontra Detroit.

Tukod ang Heat sa kabila ng 24 markers ni Jimmy Butler, 23 kay Tyler Herro na pinag-start ni coach Erik Spoelstra, at 22 pa kay Max Strus off the bench.

“They did everything right. We didn’t do too much right,” suma ni Butler. “They pulled away and we couldn’t get the lead back.”

Inumpisahan ng Bulls ang second half sa 34-19 run, pinabuka ang 59-59 halftime tie sa 93-78 lead at hindi na lumingon. (Vladi Eduarte)