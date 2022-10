Brandon Drury, Padres niresbakan Phillies

KINUMPLETO ng San Diego Padres ang pamatay na rally sa harap ng home fans sa Petco Park para agawan ng panalo ang Philadelphia Phillies 8-5 nitong Miyerkoles.

Nag-deliver si Brandon Drury ng go-ahead, two-run single sa five-run fifth inning at nilamog ng Padres si Phillies starter Aaron Nola.

Dadayo ng Philadelphia ang San Diego na tabla ang National League Championship Series sa 1-1.

“You go into their place, which is probably going to be as spirited as ours is, down 2-0 and that’s an uphill battle,” ani Padres manager Bob Melvin.

Hindi nag-panic ang San Diego kahit naiwan 4-0 sa second.

Inumpisahan ni Padres catcher Austin Nola ang fifth sa single laban sa nakababatang kapatid na bumuhay sa 44,607 crowd.

Kumonekta ng back-to-back homers sina Drury at Josh Bell, dinagdagan ng isa pa ni Manny Machado sa dulo. (Vladi Eduarte)