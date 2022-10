Bea yayamanin ang peg sa Madrid

Tuloy ang bakasyon ng Kapuso actress na si Bea Alonzo. Nabanggit na ito ni Bea nang magkaroon siya ng solo presscon para sa “Start-Up PH” and obviously, right after na matapos ang taping niya at makapag-cast party, ilang araw after ng birthday ni Bea ay lumipad na ito.

Nag-Instagram stories na si Bea kunsaan, katabi niya ang kanyang minamahal na ina sa eroplano. At sey niya, “Touchdown Madrid!”

Meaning, nakarating na sila ng kanyang pamilya sa Madrid, Spain. Kung tama ang alam namin, less than one month din si Bea na mag-stay rito at aayusin na nga nila ang nabili niyang apartment sa Spain.

Pinayagan si Bea ng GMA Network for this vacation dahil bukod sa ipinagpaalam talaga, deserved niya rin. At alam namin, pagbalik ni Bea, both film at series ang sisimulan niya sa network by 2023.

Taripa ni Robin sa foreign show, film binanatan

Ang number one Senator na si Robin Padilla ay naba-bash din ngayon dahil sa isinusulong naman nito na gusto raw magkaroon ng tariffs sa mga foreign shows para ma-boost ang Filipino showbiz industry.

Ilan sa mga comment ng mga netizens kay Binoe, “Wala na po ba kayong ibang maisip?”

“Work for the improvement of our talents. We have a right to choose what to watch. Since when we have become a police state?”

“First of all, do you think if I prefer foreign movies to local ones, I would instead watch the local ones because it is cheaper? Isn’t that demeaning to the industry your trying to protect? Secondly, you are bordering on restricting the freedom of people by forcing people to watch movies you want them to see. Thirdly, Art is not the same as alcohol or cigarettes that you can tax because it is bad for the health.”

“Encourage the film industry to come up with quality movies and shows first.”

Bela, Dani mukhang magdyowa

BFF talaga o best friend forever sina Bela Padilla at Dani Barretto. At parang mag-jowa lang na talagang “forever” raw sila base sa palitan nila ng comment.

Feeling ni Bela, malakas daw manalangin si Dani dahil dapat daw ay may flight siya, pero mukhang na-cancel ito kaya nakasama niya sa birthday ang bestfriend.

Sa birthday greeting din niya rito, sinabi niya na si Dani raw ang gusto niyang i-keep forever.

“There are people you just want to keep forever. I’m blessed that this one right here (that I got to call my bestfriend) is definitely a keeper! Enjoy your day, my Danigirl!”

Sinagot naman ito ni Dani na, “I love you so so much, Bely! We are forever!”